Miracle place Saint-Marc, à Rouen : ivre, un automobiliste percute les terrasses (vides) de deux brasseries

Les terrasses du Clos Saint-Marc et de l’Alafût, deux brasseries de la rue Martainville, face à la place Saint-Marc, à Rouen, étaient complètement désertes a cause de la pluie. Un miracle, car hier, jeudi 30 juin, un automobiliste est monté sur le trottoir et a fauché tout ce qui était sur sa route !



Il est aux alentours de 20 heures. rue Martainville, un véhicule de police-secours est arrêté à une intersection. Au même moment, les policiers en patrouille entendent des vrombissements de moteur puis voient passer devant leurs yeux un véhicule circulant à vive allure. Ils estimeront sa vitesse entre 80 et 100 km/h.