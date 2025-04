Mini carambolage sur l’A13 : sept victimes et un bouchon monstre en ce lundi de Pâques

Ce lundi de Pâques, un accident sans gravité apparente a pourtant fortement impacté le trafic sur l’autoroute A13.



Vers 16h40, trois véhicules sont entrés en collision « à dépêchés sur place, ont pris en charge sept personnes. Parmi elles, cinq ont été blessées et transportées vers les hôpitaux de la région en état d’urgence relative : un homme de 42 ans, une femme de 40 ans et un garçon de 13 ans ont été dirigés vers l’hôpital d’Elbeuf ; un homme de 38 ans et une fillette de 4 ans ont été évacués vers le CHU de Rouen.



Un nourrisson d’un an et sa mère, présents dans l’un des véhicules, sont sortis indemnes de l’accident.