Mémoire de la Shoah : une plaque dévoilée à Évreux en hommage aux Juifs déportés de l’Eure

10 h 00 : Accueil des invités, suivi de la prise de parole de Guy Lefrand, maire d’Évreux, ou de son représentant, dévoilement de la plaque commémorative



Présentation du projet par les enseignantes et du parcours de plusieurs familles, Interventions des lycéens, lecture des noms des 68 Juifs arrêtés dans l’Eure



Lecture de l’acrostiche et du serment des Passeurs de mémoire et témoignages de représentants de familles (sous réserve).



Invitation à découvrir l’exposition sous la roseraie