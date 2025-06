McArthurGlen Run 2025 : 5 ou 10 km pour faire battre les cœurs à l’unisson

Après une première édition couronnée de succès, la McArthurGlen Run revient le samedi 21 juin 2025, à Douains (Eure) à mi-chemin entre Vernon et Pacy-sur-Eure, dans un écrin de verdure en plein cœur de la campagne normande. Deux parcours sont proposés : un circuit de 5 kilomètres avec un départ prévu à 9h30, et un second de 10 kilomètres qui s’élancera à 10h15.



Que l’on soit coureur aguerri ou amateur en quête de défi personnel, cette course se veut inclusive et fédératrice.