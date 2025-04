Marine Tondelier à Pont-Audemer : une réunion publique inversée pour écouter les habitants

Loin du format classique où les responsables politiques déroulent un discours avant de répondre à quelques questions, cette réunion inversée donne la priorité à la parole des habitant·es. L’objectif : entendre directement les préoccupations locales et ouvrir un espace de dialogue sur les enjeux de la vie quotidienne dans les territoires ruraux.



Parmi les thématiques attendues : pouvoir d’achat, accès aux soins, avenir de l’agriculture et de l’élevage, mobilité, transition écologique ou encore justice sociale. Un temps d’écoute et d’échange que Marine Tondelier souhaite ancrer dans les réalités concrètes du terrain.