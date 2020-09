Mantes-la-Jolie : dénoncés par un informateur anonyme, deux frères en prison pour trafic de drogue

Les premières investigations permettent de constater que deux frères louent un appartement dans une résidence calme et sécurisée de la rue en question.



La même enquête met aussi en évidence que les riverains ont remarqué des allées et venues d’inconnus n’habitant pas dans la résidence. L’appartement des suspects est rapidement localisé et placé sous étroite surveillance.



Après avoir rassemblé de nombreux éléments, le 2 septembre, les policiers passent à l’action assistés de chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants. La fouille des parties communes de l’immeuble et du parking met en évidence des traces de stupéfiants.



Un véhicule, sans propriétaire, mais se trouvant sur la place attitrée des frères, est marqué par le chien stups. Près d’un kilo de résine de cannabis est ainsi découvert dans ce véhicule.