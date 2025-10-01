Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

Afin de préserver l’ordre public tout en garantissant le droit de manifester, le préfet de la Seine-Maritime a pris plusieurs arrêtés réglementaires.



Entre 6h et 16h, dans l’ensemble du département et aux abords des cortèges, il est interdit aux particuliers de porter ou transporter des objets pouvant être utilisés comme armes par destination (boules de pétanque, pierres, boulons, etc.) , de transporter ou utiliser des articles pyrotechniques ou artifices de divertissement, de transporter des liquides inflammables (essence, alcool à brûler, gaz…) dans des contenants individuels ou encore de porter des équipements permettant de dissimuler son visage.

Par ailleurs, des autorisations spécifiques ont été délivrées pour permettre à la police nationale d’utiliser des drones de surveillance dans certaines zones urbaines où des rassemblements sont prévus.

La préfecture insiste sur le respect du cadre légal : toute dégradation ou acte de violence pourra faire l’objet d’interpellations immédiates par les forces de l’ordre. Elle rappelle que les précédentes manifestations se sont déroulées dans le calme, et appelle à maintenir cet esprit.