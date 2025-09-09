Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

Les forces de l'ordre sont prévues en nombre pour faire face à tout débordement - Illustration DIPN76
Plusieurs actions revendicatives sont attendues ce mercredi 10 septembre à Rouen, au Havre et à Dieppe, en Seine-Maritime. Le préfet du département annonce un dispositif de sécurité renforcé et des restrictions spécifiques pour prévenir tout trouble à l’ordre public.
Trois rassemblements déclarés
- À Rouen, un cortège doit s’élancer en centre-ville à partir de 14h30.
- Au Havre, un rassemblement est prévu dès 10h, également dans le centre-ville.
- À Dieppe, le rendez-vous est fixé devant l’hôtel de ville à 10h30.
Le préfet prévient que d’autres actions, telles que des filtrages ou blocages de la circulation, pourraient survenir en différents points du département.
Dispositif policier et interdictions préfectorales
Pour encadrer ces mobilisations, la police nationale et la gendarmerie de Seine-Maritime seront engagées « de manière maximale », avec le renfort d’une compagnie de CRS. Des drones de surveillance pourront être déployés à Rouen, au Havre et à Dieppe.
Au niveau national, 80 000 policiers et gendarmes seront engagés
Afin de garantir la sécurité des manifestants, des riverains et des forces de l’ordre, le préfet a pris plusieurs arrêtés valables mercredi de 5h à 23h. Ils interdisent le port et le transport d’objets pouvant servir d’armes (pierres, boulons, boules de pétanque…), les artifices et articles pyrotechniques et le transport de carburants, gaz ou produits inflammables dans des contenants individuels.
Interpellations systématiques
Le préfet rappelle, dans un communiqué, que tout acte de violence, de dégradation ou de trouble grave à l’ordre public donnera lieu à une intervention immédiate et à des « interpellations systématiques des auteursqui seront mis à disposition des autorités judiciaires ».