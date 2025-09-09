Connectez-vous S'inscrire




Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées


Plusieurs manifestations sont prévues ce mercredi 10 septembre à Rouen, au Havre et à Dieppe dans le cadre de la journée "Bloquons tout". Le préfet de Seine-Maritime annonce un dispositif de sécurité renforcé et interdit le transport d’objets dangereux.



Mardi 9 Septembre 2025 - 16:57



Les forces de l'ordre sont prévues en nombre pour faire face à tout débordement - Illustration DIPN76
Les forces de l'ordre sont prévues en nombre pour faire face à tout débordement - Illustration DIPN76
Plusieurs actions revendicatives sont attendues ce mercredi 10 septembre à Rouen, au Havre et à Dieppe, en Seine-Maritime. Le préfet du département annonce un dispositif de sécurité renforcé et des restrictions spécifiques pour prévenir tout trouble à l’ordre public.

Trois rassemblements déclarés

  • À Rouen, un cortège doit s’élancer en centre-ville à partir de 14h30.
  • Au Havre, un rassemblement est prévu dès 10h, également dans le centre-ville.
  • À Dieppe, le rendez-vous est fixé devant l’hôtel de ville à 10h30.
.
Le préfet prévient que d’autres actions, telles que des filtrages ou blocages de la circulation, pourraient survenir en différents points du département.

Dispositif policier et interdictions préfectorales

Pour encadrer ces mobilisations, la police nationale et la gendarmerie de Seine-Maritime seront engagées « de manière maximale », avec le renfort d’une compagnie de CRS. Des drones de surveillance pourront être déployés à Rouen, au Havre et à Dieppe.

Au niveau national, 80 000 policiers et gendarmes seront engagés

Afin de garantir la sécurité des manifestants, des riverains et des forces de l’ordre, le préfet a pris plusieurs arrêtés valables mercredi de 5h à 23h. Ils interdisent le port et le transport d’objets pouvant servir d’armes (pierres, boulons, boules de pétanque…),  les artifices et articles pyrotechniques et le transport de carburants, gaz ou produits inflammables dans des contenants individuels.

Interpellations systématiques

Le préfet rappelle, dans un communiqué, que tout acte de violence, de dégradation ou de trouble grave à l’ordre public donnera lieu à une intervention immédiate et à des « interpellations systématiques des auteursqui seront mis à disposition des autorités judiciaires ».



Mots clés : "bloquons tout", Dieppe, faits divers, Le Havre, manifestations, Rouen, Seine-Maritime



L'info en continu

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025

RN338 : fermetures nocturnes pendant une semaine pour les travaux du pont Flaubert à Rouen

09/09/2025

L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

09/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

09/09/2025

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025

Nouveau schéma national des violences urbaines : la CCIJP alerte sur une menace pour la liberté de la presse

08/09/2025

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025

Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey

08/09/2025

Rouen accueille le bus itinérant de la campagne nationale #FaitesDesParents

08/09/2025

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025

Handball : les sapeurs-pompiers en lice pour le championnat de France en Seine-Maritime

08/09/2025

Pont de Tancarville coupé dans les deux sens après un accident entre un poids lourd et une voiture

08/09/2025

Montivilliers et Port-Jérôme-sur-Seine mettent en vente des terrains constructibles sur Agorastore

07/09/2025

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025

La Solitaire du Figaro Paprec : J-1 avant le grand départ depuis Le Havre ce dimanche

06/09/2025

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025 -

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025 -

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025 -

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025 -

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025 -

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025 -

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025 -

Accident sur l’A13 à Mantes-la-Ville : trois véhicules impliqués, circulation fortement ralentie

02/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen