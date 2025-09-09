Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

Plusieurs manifestations sont prévues ce mercredi 10 septembre à Rouen, au Havre et à Dieppe dans le cadre de la journée "Bloquons tout". Le préfet de Seine-Maritime annonce un dispositif de sécurité renforcé et interdit le transport d’objets dangereux.