Manche : naufrage d’un navire de plaisance, trois personnes récupérées saines et sauves

Des moyens de secours importants à la fois nautiques et aériens ont été engagés ce mercredi 22 juin en fin d'après midi, au large de Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) où un bateau de plaisance était en difficulté, avec trois personnes à bord.



L’opération de secours a été coordonnée par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg qui a été alerté par l’équipage d’un navire de plaisance en panne de moteur et confronté à une voie d’eau non maîtrisée.