Malgré la crise sanitaire, 4 tonnes de produits stupéfiants saisis par les douanes en Normandie, l'an dernier

Au niveau national, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont déclaré : « Ces résultats sont d’autant plus significatifs qu’ils sont obtenus dans un contexte sanitaire que nous connaissons. La douane a tenu bon, redéployé ses contrôles et ses effectifs pour ne pas laisser le champ libre aux réseaux criminels. Ces résultats témoignent d’une mobilisation exemplaire des douanières et douaniers français, qui sont restés mobilisés pour protéger notre territoire et nos concitoyens, fidèles à leur devise « agir pour protéger ».