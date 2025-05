Maison en feu à Gournay-en-Bray : les combles ravagés par les flammes

Pas moins de cinq engins et seize sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. La gendarmerie et les autorités municipales étaient également présentes pour sécuriser le périmètre et coordonner l’action publique.



Les secours ont procédé à une reconnaissance complète des lieux, avant d’établir trois lances à incendie pour maîtriser le sinistre.



Le locataire de l’habitation, non blessé, a été pris en charge par les secours.



À 21h, l’intervention était toujours en cours, les équipes s’efforçant de circonscrire totalement l’incendie et d’éviter toute reprise de feu.



Une enquête devra déterminer l’origine exacte du sinistre