Lutte contre les atteintes au patrimoine archéologique : un enjeu collectif en Seine-Maritime

Le trafic de biens culturels, alimenté par le pillage archéologique, constitue aujourd’hui le troisième trafic illégal le plus lucratif au monde, après ceux des armes et de la drogue. La Seine-Maritime, département riche en sites antiques et médiévaux, n’est pas épargnée.



La préfecture travaille main dans la main avec les services de police, la gendarmerie, les douanes, l’ONF et le ministère de la Culture pour endiguer ce fléau.



Les autorités appellent le public à la vigilance et à la responsabilité. « La préservation de notre patrimoine est l’affaire de tous. Si vous découvrez un vestige, il est impératif de le signaler sans le déplacer afin de permettre une intervention scientifique appropriée. »