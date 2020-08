Les sapeurs-pompiers de l'Eure sur le front des feux d'espaces naturels et des orages

Déjà très sollicités par la canicule et les feux d'espaces naturels engendrés par les fortes chaleurs, lesont eu à intervenir hier, mercredi, pour un épisode orageux qui a traversé le département, dans l'après-midi.En peu de temps, ils sont intervenus à une vingtaine de reprises pour procéder à des assèchements et épuisements de caves chez des particuliers, pour des chutes de câbles électriques ou encore dégager des branches d'arbres et autres objets tombés sur la chaussée sous l'effet des rafales de vent.Aucun blessé n'est à déplorer, indique ce jeudi matin un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).Dans un même temps, vers 16h50, ils ont été mobilisés à Tourneville , au nord d'Evreux, où un incendie s'est déclaré sur une parcelle de soixante hectares. Bilan : dix hectares de chaume sont partis en fumée. Les moyens déployés ont permis d'assurer la sauvegarde d'une habitation, menacée par les flammes.