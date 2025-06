Les sapeurs-pompiers de l’Eure confrontés à un feu de déchets dans une décharge sauvage à Villez-sous-Bailleul

Un feu de déchets a mobilisé les sapeurs-pompiers pendant plus plus de quatre heures la nuit dernière à Villez-sous-Bailleul (Eure).



Les soldats du feu ont été appelés samedi vers 23 h 30 à intervenir rue de la Longue rue dans cette commune d’un peu plus de 300 âmes située dans le canton de Pacy-sur-Eure où un incendie était signalé dans une décharge sauvage.