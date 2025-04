Les sapeurs-pompiers confrontés à un feu de local artisanal à Sierville (Seine-Maritime)

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé quinze sapeurs-pompiers avec cinq engins pour circonscrire l’incendie. Une reconnaissance des lieux a été rapidement engagée, suivie d’une manœuvre d’extinction à l’aide d’une lance à incendie.



Grâce à la réactivité des secours, la propagation du feu à la végétation a pu être limitée, et le risque de contamination à un bâtiment voisin a été écarté. Aucun blessé n’est à déplorer.



L’intervention était toujours en cours à l’heure du bilan, les pompiers veillant à la totale extinction des foyers résiduels et à la sécurisation de la zone. Une enquête devrait déterminer les causes exactes du sinistre.