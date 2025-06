Les écoliers de Bouafles (Eure) sensibilisés aux dangers des poids-lourds et des fameux "angles morts"

Vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, les écoliers de Bouafles, une commune proche des Andelys dans l'Eure participeront à une opération de sensibilisation à la sécurité routière pas comme les autres. Organisée sur la carrière Cemex, route des Andelys, cette initiative vise à faire comprendre aux enfants les risques spécifiques auxquels ils peuvent être confrontés aux abords des poids-lourds, en particulier les fameux “angles morts”.



Grâce à un partenariat entre la mairie de Bouafles, les équipes de Cemex et les enseignants de la commune, une série d’ateliers pratiques permettra aux élèves de CM1 et CM2 de mieux appréhender la cohabitation entre piétons, cyclistes et véhicules lourds dans un environnement sensible.