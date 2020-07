Le trafic des trains très perturbé entre la Normandie et Paris suite à un accident de personne

Le trafic ferroviaire est très fortement perturbé ce mercredi matin entre la Normandie et la région parisienne. La cause principale en est un « accident de personne » sur la Ligne J (Mantes - Paris via Conflans) dans le secteur d'Achères (Yvelines), annonce la SNCF sur les réseaux sociaux. Ce qui entraine de nombreux retards : « Nos trains sont déviés par Conflans depuis 7 heures ».



Une des voies a été récupérée mais les trains restent pour le moment détournés, précise à 8h50, la SNCF sur Twitter.