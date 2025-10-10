Connectez-vous S'inscrire





Le renseignement douanier démantèle une plate-forme majeure du Darknet français


La DNRED a neutralisé « DFAS », un site illégal actif depuis 2017 et réunissant plus de 10 000 utilisateurs. Cette plate-forme clandestine était très active depuis plusieurs années, selon la direction des douanes.



Vendredi 10 Octobre 2025 - 13:05


Photo Douane
Photo Douane
Les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont démantelé, tout dernièrement, la plate-forme Dark French Anti System (DFAS), un important marché noir numérique du Darknet français. Ce site illégal, ouvert depuis 2017, comptait plus de 10 000 membres.

Des fichiers sensibles découverts

DFAS permettait la vente de drogues, d’armes, de faux documents, de tabac de contrebande,  de données bancaires piratées ainsi que l’accès à des fichiers sensibles, notamment des fichiers de police comme le TAJ (traitement des antécédents judiciaires), le FPR (fichier des personnes recherchées) ou encore le SIS (système d’information Schengen), révèle ce vendredi 10 octobre la direction de la douane. 

Après plusieurs mois d’enquête, les agents de la DNRED sont parvenus à identifier et interpeller le créateur de la plate-forme. Il s’agit d’un informaticien autodidacte, actif depuis des années sur le Darknet. Un complice présumé a été arrêté simultanément.

L’enquête confiée à l’Office anti-cybercriminalité

La plate-forme a été rendue inopérante. Toutes les données hébergées sur le serveur ont été saisies. Les perquisitions ont également permis la découverte de petites quantités de stupéfiants.

La section Cyber J3 du parquet de Paris a confié la poursuite des investigations à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la Direction générale de la police nationale. L’OFAC est désormais en charge de la procédure judiciaire.

Les plateformes françaises du Darknet tombées depuis 2018

Depuis sept ans, la DNRED a démantelé cinq sites clandestins majeurs du Darkweb français
  • La Main Noire
  • French Deep Web
  • Le Monde Parallèle
  • Cosa Nostra
  • Dark French Anti System (DFAS)




Mots clés : Darknet, démantèlement, douanes, interpellation, police judiiciaire




