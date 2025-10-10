Le renseignement douanier démantèle une plate-forme majeure du Darknet français

DFAS permettait la vente de drogues, d’armes, de faux documents, de tabac de contrebande, de données bancaires piratées ainsi que l’accès à des fichiers sensibles, notamment des fichiers de police comme le TAJ (traitement des antécédents judiciaires), le FPR (fichier des personnes recherchées) ou encore le SIS (système d’information Schengen), révèle ce vendredi 10 octobre la direction de la douane.



Après plusieurs mois d’enquête, les agents de la DNRED sont parvenus à identifier et interpeller le créateur de la plate-forme. Il s’agit d’un informaticien autodidacte, actif depuis des années sur le Darknet. Un complice présumé a été arrêté simultanément.