Le ministre Marc Ferracci au Havre : un engagement réaffirmé pour l’éolien en mer

Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, se rendra au Havre (Seine-Maritime) ce lundi 17 février pour la pose de la première pierre de l'extension de l'usine Siemens Gamesa. Cette visite stratégique vise à réaffirmer l'engagement du gouvernement pour le déploiement de l'éolien en mer et le développement de la filière industrielle française associée.



Accompagné d'Édouard Philippe et d'élus locaux, le ministre présentera les perspectives de la filière, soulignant l'importance d'une transition énergétique couplée à une transition industrielle. Il mettra en avant le soutien aux sites industriels comme Siemens Energy et évoquera l'introduction de critères de résilience dans les futurs appels d'offres.