Le groupe Socotec va recruter 100 ingénieurs et techniciens en Normandie

Les postes à pourvoir comprennent des ingénieurs et techniciens dans divers domaines, tels que la construction, l'immobilier durable, l'environnement, l'énergie et le nucléaire, la sécurité, les inspections et mesures industrielles, ainsi que des directeurs d’agences et des commerciaux partout en France.



Socotec intervient sur des projets structurants en Normandie, tels que les contrôles industriels pour ArianeGroup à Vernon, la certification environnementale du centre de recyclage de Harfleur, la réhabilitation du lycée Corneille à Rouen (photo), le contrôle des grues du chantier du parc éolien de Fécamp et les interventions sur l’EPR de Flamanville.