Le gérant d'un bar-tabac du Havre braqué par trois malfaiteurs et roué de coups

Les malfaiteurs s'en pris ensuite à la femme l'obligeant à descendre avec eux dans le bar-tabac. Puis ils sont remontés, apparemment bredouilles. Probablement très énervé d'avoir fait chou blanc, le trio s'en est pris à nouveau au gérant qui a été roué de coups. Les malfaiteurs ont fini par s'en aller mais en prenant soin d'emporter le téléphone portable du commerçant.



Blessée au niveau du crâne, la victime de 56 ans a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et emmenée à l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. La femme, âgée de 48 ans, et l'ami du couple n'ont pas été blessés, mais sont choqués.



Le service régional d'identité judiciaire (SRIJ) a été chargé des constatations de police technique et scientifique (recherches d'indices et de traces). L'enquête est confiée à la sûreté urbaine du commissariat du Havre.