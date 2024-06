Le feu d’atelier se propage à la toiture d’un bar-pizzeria à Quittebeuf : deux blessés légers et trois personnes relogées

Un homme et une femme de 59 ans, légèrement blessés, ont été pris en charge par les secours et transportés, en urgence relative, au centre hospitalier d’Évreux.



Trois personnes, dont l’habitation a été endommagée, vont devoir être relogées, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Un engin des sapeurs-pompiers est resté sur les lieux jusqu’à 7h30 ce matin, par précaution, afin de s’assurer que tout risque de reprise du feu était écarté