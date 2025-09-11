Le conducteur contrôlé à Lillebonne cumule les délits : défaut de permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants

Une Renault Clio noire circulant dangereusement dans le centre-ville de Lillebonne (Seine-Maritime) a attiré l'attention d'une patrouille de police, en securisation ce mercredi 10 septembre, vers 21 heures.
Le véhicule, venant de la rue de la République, a bifurqué vers la rue Pasteur en coupant le rond-point et la chaussée à contresens avant de s’arrêter quelques rues plus loin, place Carnot.
Le conducteur, un homme de 35 ans originaire du secteur de Bolbec, a beaucoup de mal à s'exprimer et « tient à peine debout» lorsqu'il sort de son véhicule. Il est invité à souffler dans l'éthylomètre qui affiche un taux d'alcoolémie de 0,78 mg par litre d’air expiré (1,56 g dans le sang)
Positif au cannabis et à la cocaïne
Défavorablement connu des services de police pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et en défaut de permis de conduire.Le véhicule, bien assuré, appartient à un autre homme de 29 ans.
Lors de son interpellation, les policiers ont découvert sur lui un flacon contenant 1,25 g de cocaïne et un sachet de résine de cannabis qu'il tentait de dissimuler dans son panatalon. Les tests salivaires se sont révélés positifs au cannais et à la cocaïne.
Le trentenaire a été placé en garde à vue pour conduite en état d’ivresse, détention de stupéfiants et conduite sans permis.
