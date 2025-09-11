Le conducteur contrôlé à Lillebonne cumule les délits : défaut de permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants

Un homme de 35 ans, déjà interdit de permis, a été arrêté à Lillebonne hier soir avec 0,78 mg/l d’alcool dans l’air expiré et en possession de cocaïne et de cannabis.