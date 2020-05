Le chien chute d’une falaise, près du Havre : il est récupéré sain et sauf par les pompiers du Grimp

Un chien a été sauvé par le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) des sapeurs-pompiers, ce vendredi en tout début d’après-midi à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime).



L’animal se promenait avec son maître au sommet de la falaise lorsque, pour une raison inconnue il a chuté dans le vide et s’est retrouvé coincé dix mètres en contrebas. Sain et sauf, l’animal a été récupéré par les sauveteurs du Grimp et remis à son propriétaire.



L’intervention a nécessité une dizaine de sapeurs-pompiers.