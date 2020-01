Le braqueur solitaire s’empare de la recette du magasin DistriCenter à Caudebec-lès-Elbeuf

Un magasin de chaussures et vêtements de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a été le théâtre jeudi vers 18h50 d’un vol à main armée.



DistriCenter, situé rue aux Saulniers dans la zone commerciale, s’apprêtait à fermer lorsqu’un un homme, le visage partiellement dissimulé par une capuche et une écharpe et portant des gants, a fait irruption dans l’entrepôt.



L’individu s’est dirigé vers la caissière, âgée de 31 ans, et a lui tendu un sac à dos en ordonnant, sous la menace d’une arme de poing de type pistolet automatique, de lui remettre le contenu du tiroir-caisse. Il a tenté ensuite de se faire remettre le contenu d’une seconde caisse. En vain. Puis, calmement, le malfaiteur est reparti et a pris la fuite à pied dans une direction ignorée.



Le montant du butin n’a pas été révélé.