Le Tréport : un homme décède après une chute du haut des falaises près du funiculaire

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce jeudi 15 mai vers 11 h 50, après qu’un témoin a vu un homme se jeter du haut des falaises du Tréport, non loin du parking du funiculaire (Seine-Maritime). Aussitôt l'alerte donnée, des moyens de secours à personne en milieu périlleux ont été déclenchés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 10 engins, dont des unités spécialisées en sauvetage en milieu périlleux (SMP) et sauvetage aquatique.



La gendarmerie, le SMUR d’Eu ainsi que l’hélicoptère Dragon 76 ont également été mobilisés.