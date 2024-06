Le Petit-Quevilly : sans permis, il fait du rodéo au volant d'une voiture volée dans l'Oise

Des renforts de la BAC sont appelés à la rescousse. La Renault Clio est prise en chasse, rue Jacques-Prévert et avenue Jean-Jaurès. Le gyrophare et l'avertisseur sonore de la voiture de police ne semblent avoir guère d'effet sur le fuyard, qui continue sa route.



Les forces de l'ordre installent alors un dispositif d'interception rue Pablo Neruda, de telle sorte que la Clio se retrouve bloquée. Le conducteur saute alors du véhicule et s'enfuit à pied, mais il est rapidement interpellé.