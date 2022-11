Le Petit-Quevilly : l'employé indélicat du bar-tabac puisait dans le tiroir-caisse de son patron

Le commerçant n'est pas au bout de ses surprises. En remontant le temps, il découvre que ce même salarié, âgé de 18 ans, n'est pas à son coup d'essai. Il a constaté en effet que ce dernier détournait à son profit l'argent déposé par un complice sur son compte Nickel, une banque en ligne disponible uniquement chez les buralistes.



Sauf que l'employé chargé de la transaction mettait l'argent dans sa poche et quand son complice revenait plus tard pour retirer l'argent qu'il était censé avoir déposé sur son compte l'employé puisait dans la caisse.



Le salarié indélicat a été filmé à au moins six reprises en train de mettre la main dans le tiroir-caisse de son employeur et soustraire des sommes allant de 100 à 250 euros. Le montant du préjudice n'est pas tout à fait établi.



Le jeune homme a été interpellé hier, jeudi 3 novembre, et placé en garde à vue.