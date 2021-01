Le Petit-Quevilly : 70 personnes évacuées après l'incendie d'une voiture dans le sous-sol d'un immeuble

Le feu, éteint par les sapeurs-pompiers, a endommagé deux autres véhicules, un Peugeot Expert et une Citroën Berlingo, sans se propager davantage. Les murs du sous-sol de 85 m2 et la façade du bâtiment ont cependant été noircis par les fumées qui ont également enfumé les parties communes et les cages d'escalier.



Aucune victime n'est à déplorer. Les habitants ont pu réintégrer l'immeuble après ventilation des locaux par les sapeurs-pompiers.



Une enquête de police a été ouverte de manière à déterminer comment le feu s'est déclaré sur le véhicule.