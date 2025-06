Le Havre : violent incendie dans une maison rue de Belfort, 24 sapeurs- pompiers sur les lieux

Face à la virulence du sinistre, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76) a mobilisé de nombreux moyens : 9 engins et 24 sapeurs-pompiers ont été déployés pour maîtriser le feu et protéger les habitations mitoyennes.



La police nationale, ainsi que des agents d’Enedis et de GrDF, sont également intervenus pour sécuriser le périmètre et couper les réseaux électrique et gaz.