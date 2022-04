Le Havre : une femme suicidaire menace les sapeurs-pompiers avec un couteau

Interpellée et placée en garde à vue, la mise en cause a été soumise à un dépistage d’alcoolémie qui a révélé un taux de 0,94 mg par litre d’air expiré, soit 1,88 g dans le sang.



Le parquet du Havre a ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressée qui était toujours en garde à vue en début d’après-midi.



Une plainte a été déposée par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime.