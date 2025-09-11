Connectez-vous S'inscrire




Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse


La conductrice, contrôlée cette nuit de mercredi à jeudi au Havre, était sous l'empire d'un état alcoolique : elle affichait un taux de 0,66 mg d’alcool par litre d’air expiré. Elle a été placée en garde à vue.



Jeudi 11 Septembre 2025 - 11:34



Illustration
Illustration
Dans la nuit du mercredi au jeudi 11 septembre, vers 3 h 30, une patrouille de police en mission de sécurisation a repéré une Renault Twingo grise zigzaguant à vive allure sur le boulevard Leningrad, au Havre où la vitesse est limitée à 50 km/h.

Rattrapée, la conductrice, une jeune femme de 21 ans domiciliée à Montivilliers, a été interceptée à l’intersection de la rue Pierre-Sémard.
Le véhicule, appartenant à une autre femme de 27 ans, était correctement assuré et non signalé volé.

1,32 g d'alcool dans le sang

Soumise au dépistage d’alcoolémie, la conductrice affichait un taux de 0,66 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,32 par litre de sang, bien au-delà de la limite légale. Celle-ci confiera aux policiers avoir consommé « seulement un verre d'alcool ».

Elle a été placée en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 




Mots clés : alcool, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime




