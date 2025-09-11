Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

La conductrice, contrôlée cette nuit de mercredi à jeudi au Havre, était sous l'empire d'un état alcoolique : elle affichait un taux de 0,66 mg d’alcool par litre d’air expiré. Elle a été placée en garde à vue.