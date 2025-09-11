Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

Dans la nuit du mercredi au jeudi 11 septembre, vers 3 h 30, une patrouille de police en mission de sécurisation a repéré une Renault Twingo grise zigzaguant à vive allure sur le boulevard Leningrad, au Havre où la vitesse est limitée à 50 km/h.
Rattrapée, la conductrice, une jeune femme de 21 ans domiciliée à Montivilliers, a été interceptée à l’intersection de la rue Pierre-Sémard.
Le véhicule, appartenant à une autre femme de 27 ans, était correctement assuré et non signalé volé.
1,32 g d'alcool dans le sang
Soumise au dépistage d’alcoolémie, la conductrice affichait un taux de 0,66 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,32 par litre de sang, bien au-delà de la limite légale. Celle-ci confiera aux policiers avoir consommé « seulement un verre d'alcool ».
Elle a été placée en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
