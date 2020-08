Le Havre : un homme sauvé de la noyade cet après-midi dans le bassin Paul-Vatine

Un homme d'une quarantaine d'années a été sauvé in extremis de la noyade ce dimanche après-midi au Havre (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été prévenus peu avant 14h30 qu'un homme était sur le point de se noyer dans le bassin Paul-Vatine, près des Docks. De fait, à leur arrivée, les secours l'ont rapidement extrait de l'eau et remonté sur le bord du bassin.



Le quadragénaire était alors en arrêt cardio-respiratoire. Réanimé après un massage cardiaque, il a été pris en charge et transporté, médicalisé, au centre hospitalier Jacques-Monod, à Montivilliers.



L'enquête de police devra déterminer dans quelles circonstances il s'est retrouvé dans le bassin.