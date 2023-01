Le Havre : un homme armé, cagoulé et ganté s'empare de la recette du cinéma Sirius

Tout est allé très vite : un homme, encagoulé et ganté, a fait irruption, hier dimanche, vers 20 heures, dans le hall d'accueil du cinéma Sirius, situé à l'angle du cour de la République et de la rue Duguesclin au Havre.



Sans attendre, le malfaiteur a sorti une arme de poing et l'a pointée en direction de la caissière et du projectionniste. Il a alors exigé que l'employée lui remette dans un sac qu'il lui a tendu le contenu du tiroir-caisse, puis il s'est enfui à pied.



Le montant du préjudice est évalué à plusieurs centaines d'euros, selon une source policière.