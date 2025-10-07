Connectez-vous S'inscrire





Le Havre : un automobiliste ivre percute un mur après avoir grillé un feu rouge


Un automobiliste en état d’ivresse a percuté un mur dans la nuit du 7 octobre au Havre, après avoir grillé un feu rouge et refusé de s’arrêter à un contrôle de police.



Mardi 7 Octobre 2025 - 14:53



Le conducteur a été interpellé pour refus d’obtempérer - illustration
Les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) en patrouille dans le secteur du boulevard de Graville et du tunnel Jenner au Havre, ont repéré peu après 1 heure du matin ce mardi7 octobre une voiture circulant à vive allure et grillant un feu rouge sous leurs yeux. Le conducteur a coupé les feux de son véhicule avant de tourner brusquement rue du Docteur-Postel.

Le conducteur était ivre

Quelques instants plus tard, les fonctionnaires ont retrouvé le véhicule accidenté, en travers de la chaussée : il avait percuté le mur d’une propriété. Le conducteur, seul à bord, présentait des signes évidents d’ivresse (haleine alcoolisée, élocution pâteuse, regard brillant).

Âgé de 29 ans, il affichait un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré  (1,78 g dans le sang). Fortement endommagé à l’avant et deux pneus crevés,  son véhicule, qui n’était pas assuré, a été immobilisé et une suspension de permis a été prononcée à son encontre. 




