Le Havre : un automobiliste ivre percute un mur après avoir grillé un feu rouge

Quelques instants plus tard, les fonctionnaires ont retrouvé le véhicule accidenté, en travers de la chaussée : il avait percuté le mur d’une propriété. Le conducteur, seul à bord, présentait des signes évidents d’ivresse (haleine alcoolisée, élocution pâteuse, regard brillant).



Âgé de 29 ans, il affichait un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,78 g dans le sang). Fortement endommagé à l’avant et deux pneus crevés, son véhicule, qui n’était pas assuré, a été immobilisé et une suspension de permis a été prononcée à son encontre.