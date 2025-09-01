Le Havre : trois jeunes interpellés après des dégradations de voitures dans le parking de l’hôtel de ville

Ils sont âgés de 17 et 18 ans : trois jeunes hommes ont été arrêtés par la police alors qu'ils venaient de commettre des actes de vandalisme dans un parking souterrain du centre-ville du Havre.



Trois adolescents ont été arrêtés samedi 31 août, vers 22 heures, dans le centre-ville du Havre, après avoir été signalés en train de fouiller et dégrader des véhicules dans le parking souterrain de la place de l’Hôtel de Ville.



Les faits ont été observés par le centre de supervision urbain, via les caméras de vidéoprotection de la ville, qui a immédiatement transmis la description des suspects aux forces de l’ordre.

Trois interpellations près du skatepark Les policiers ont retrouvé un groupe d’individus à proximité du skatepark, à l’angle de l’avenue Foch et du boulevard Clemenceau. Trois jeunes, âgés de 17 et 18 ans, ont pu être interpellés tandis que leurs complices prenaient la fuite.





