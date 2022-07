Le Havre : sous la menace d'une arme à feu, il se fait remettre la recette du supermarché

Un plan de recherches a été déployé par le commissariat du Havre, mais il n'a pas permis de retrouver le braqueur.



Des investigations de police technique et scientifique ( recherche de traces et d'indices ) ont été réalisées au plus vite par le service d'identité judiciaire.



Les deux caissières, âgées de 47 et 40 ans, n'ont pas été blessée physiquement .



L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine du Havre.