Le Havre : son ex-conjoint la gifle et la bouscule, elle active son "téléphone grave danger"

Ils ont vécu ensemble pendant trois ans et se sont séparés en août dernier. Rien n’allait plus dans le couple. Elle, âgée de 27 ans, est partie vivre dans le Loiret. Lui, 26 ans, est resté au Havre.



Depuis leur séparation, déjà difficile, les relations entre eux se sont nettement détériorées. La jeune femme a été victime de harcèlement et de menaces de mort à plusieurs reprises de la part de son ex-conjoint à plusieurs reprises qui s’est déplacé jusque dans le Loiret. Des plaintes ont été déposées à chaque fois à son encontre au commissariat d’Orléans.