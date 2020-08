Le Havre : les policiers rattrapent les cambrioleurs mis en fuite par un voisin

Lors des constatations, les policiers municipaux et ceux de la brigade anticriminalité remarquent que la maison a été intégralement fouillée. Ils découvrent en même temps un tournevis et une lampe torche abandonnés par les cambrioleurs.



Les recherches pour les retrouver ne tardent pas à porter leurs fruits. Les policiers qui disposent de leur signalement, fourni par le témoin, aperçoivent trois individus qui prennent la fuite à leur vue. Ils se lancent à leur poursuite et en rattrapent deux : l’un tente de se dissimuler sur le toit d’un garage, l’autre se cache dans la cour d’un pavillon.



Les deux suspects, âgés de 17 et 29 ans, sont interpellés pour vol par effraction en réunion et placés en garde à vue. Le troisième homme est activement recherché par la sûreté urbaine en charge de l’enquête.