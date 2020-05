Le Havre : les policiers alertés par les hurlements d’une jeune fille, victime d’un vol avec violences

Alors qu’ils étaient en patrouille, mardi 26 mai, peu après 10 heures, rue Aristide-Briand au Havre, l’attention des policiers de la compagnie d’intervention a été attirée par des cris et hurlements provenant d’une rue voisine. Les gardiens de la paix se sont précipités et ont constaté qu’une jeune femme était aux prises avec un individu qui tentait de lui arracher sa veste. L’agresseur a été immédiatement maîtrisé et interpellé.



La victime, âgée de 16 ans, était en état de choc, présentant des ecchymoses au niveau d’un coude. Elle a déclaré aux policiers avoir sans doute été repérée par l’individu au moment où elle mettait de l’argent dans sa veste.