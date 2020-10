Le Havre : le braqueur d’une boulangerie frappe une vendeuse avec une bombe lacrymogène

Le malfaiteur s’en est pris en même temps violemment à l’une des deux vendeuses : il l’a frappée à la tête avec la bombe lacrymogène et l’a aspergée de gaz. Il s’est emparé du contenu du tiroir-caisse, soit plusieurs centaines d’euros, et a pris la fuite.



Fortement choquée, les deux employées, âgées de 22 et 17 ans, ont été conduites pour examen à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.



L’enquête a été confiée à la Sûreté urbaine du Havre.