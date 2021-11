Le Havre : l’auteur de cinq vols avec violences sur des femmes âgées près du casino interpellé

L’agresseur présumé de clientes du casino Pacino du Havre (Seine-Maritime) a été identifié et interpellé. Il est soupçonné d’avoir commis cinq vols à l’arraché sur des personnes âgées, entre le 29 octobre et 24 novembre 2021. Le mis en cause est âgé de 20 ans et domicilié à Harfleur.