Connectez-vous S'inscrire





Le Havre : ivre, il s’endort au volant de sa voiture, moteur tournant, après l’apéro


Un homme de 43 ans a été contrôlé en état d’ivresse, assoupi dans son véhicule, un soir de semaine à deux pas du centre-ville du Havre.



Lundi 13 Octobre 2025 - 11:55


Le Havre : ivre, il s’endort au volant de sa voiture, moteur tournant, après l’apéro
Les policiers sont intervenus vendredi 10 octobre vers 20 heures rue de Verdun, alertés pour un conducteur suspecté d’avoir eu un accident. Sur place, ils découvrent un véhicule stationné de travers sur le trottoir, moteur toujours en marche. À son bord : un homme profondément endormi et ronflant, installé au volant.

« Je sors de l’apéro », admet-il aux policiers

Réveillé en sursaut par les gardiens de la paix, l’automobiliste, surpris, reconnaît qu’il revient d’un apéritif et qu’il comptait rentrer chez lui. Son haleine alcoolisée ne laisse aucun doute. Son assurance et son permis sont valides, mais le dépistage d’alcoolémie s’avère largement positif : 1,21 mg/l d’air expiré, soit plus de 2,4 g/l dans le sang.

Son véhicule a été immédiatement immobilisé. Il devra répondre de conduite en état d’ivresse devant la justice.












 

​« Je sors de l’apéro », admet-il aux policiers

Réveillé en sursaut par les gardiens de la paix, l’automobiliste, surpris, reconnaît qu’il revient d’un apéritif et qu’il comptait rentrer chez lui. Son haleine alcoolisée ne laisse aucun doute. Son assurance et son permis sont valides, mais le dépistage d’alcoolémie s’avère largement positif : 1,21 mg/l d’air expiré, soit plus de 2,4 g/l dans le sang.

Son véhicule a été immédiatement immobilisé. Il devra répondre de conduite en état d’ivresse devant la justice




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime



http://

Le Havre : ivre, il s’endort au volant de sa voiture, moteur tournant, après l’apéro

13/10/2025

Un homme blessé après une chute sur le pont de Normandie

12/10/2025

Circulation coupée sur le pont de Normandie en direction du Havre

12/10/2025

Yvelines. A Montigny-le-Bretonneux, un bus percute une voiture, deux hommes interpellés après une course-poursuite

12/10/2025

Yvelines : frappé au visage dans le hall de son immeuble par un homme sans-abri à Rambouillet

12/10/2025

Feu de chambre à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux : une famille relogée, pas de victime

11/10/2025

Seine-Maritime : le pont Colbert à Dieppe va retrouver bientôt sa place d’origine

10/10/2025

Yvelines. Trois coups de feu en l’air près d’une école à Achères : un homme interpellé, les élèves confinés

10/10/2025

« Parachutage » à la prison d'Évreux : deux hommes interpellés avec des stupéfiants

10/10/2025

Au Havre : ivres, le pilote de la trottinette et sa passagère percutent une voiture en stationnement

10/10/2025

Le renseignement douanier démantèle une plate-forme majeure du Darknet français

10/10/2025

Rouen : un petit chien attaqué et blessé mortellement par un staff non tenu en laisse

10/10/2025

Collision frontale : un homme de 25 ans décède sur la D89 à Canville-les-Deux-Églises

10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

10/10/2025

Appel à témoins. 32 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, le corps toujours pas retrouvé

09/10/2025

Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

09/10/2025

A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations

09/10/2025

Yvelines. Au Vésinet, un chauffeur de bus agressé par deux passagers, interpellés après leur fuite

09/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen