Le Havre : il louait des appartements Airbnb sous un faux nom et les dévalisait

Les investigations de police technique et scientifique avaient permis de découvrir une trace d'empreinte papillaire. Un élément précieux, puisqu'il allait permettre d'identifier un suspect déjà fiché par la police.



Il apparaissait alors que cet homme avait loué l'appartement sur le site de Airbnb sous une fausse identité et que le poste de télévision dérobé avait été mis en vente dans un magasin de matériels d'occasion. En auditionnant le commerçant, les enquêteurs apprenaient que l'homme recherché devait revenir le mercredi 24 juin (hier) pour vendre un aspirateur Dyson. L'occasion pour les policiers de l'interpeller en flagrant délit.



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits et un autre vol du même type commis au cours du week-end dernier, dans un appartement Airbnb du Havre.



* Airbnb est une plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers