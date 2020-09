Le Havre : il invente la mort du propriétaire du pavillon qu’il est en train de cambrioler

Invité à s’expliquer, l’homme affirme qu’il squatte le pavillon depuis le décès de son propriétaire. Sauf que ledit propriétaire est toujours bien en vie : il est parti en vacances depuis trois semaines !, confirmera un voisin aux policiers.



L’intrus est alors interpellé et le sac en sa possession est récupéré : il contient dix canettes de bière, trois bouteilles de vin et une bouteille de mousseux. Un vélo est également découvert, dans le panier duquel sont retrouvés trois sécateurs et une paire de ciseaux.



Le suspect avouera en garde à vue avoir volé le vélo mais aussi tout le reste dans le pavillon. Dans l’attente de pouvoir enregistrer la plainte de la victime, les policiers ont remis le quadragénaire dehors. Il sera reconvoqué ultérieurement.