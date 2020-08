Le Havre : deux voisins en viennent aux mains à propos d’une voiture mal garée

La police municipale arrive sur place suivie de la police nationale, mais le mal est déjà fait. Les forces de l’ordre constatent que le propriétaire du garage, âgé de 59 ans, présente des plaies saignantes aux lèvres, au front et à un coude.



Il est blessé également, plus sérieusement, à l’oreille droite et explique aux policiers qu’il a été mordu jusqu’au cartilage par l’automobiliste. Son état va nécessiter son transport à la clinique des Ormeaux pour panser ses blessures.



L’auteur des faits, âgé de 46 ans, a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires réciproques. L’autre mis en cause sera entendu également dès qu’il sera sorti de l’hôpital.