Le Havre. En état d'ivresse, il poursuit un passant avec une hache

Un jeune homme armé d'une hache et d'un pistolet à gaz a été appréhendé par la police cette nuit de lundi à mardi, vers 2 heures, cours de la République au Havre (Seine-Maritime).



Ce Havrais de 22 ans s'en est pris à un autre homme pour une raison ignorée et l'a menacé, à proximité du restaurant "Le Roi de la Frite". La victime n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir, mais l'agresseur l'a poursuivie en brandissant sa hache, relate une source policière.



L'individu, en état d'ivresse, a été interpellé. Outre la hache, il était en possession d'un pistolet à gaz et d'un poing américain. Il a été placé en garde à vue au commissariat central pour violences avec armes. La victime n'a pas été blessée.