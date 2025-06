Le Havre : Catherine Vautrin participe ce vendredi au congrès des médecins généralistes

La ministre est attendue à 09h50 au Carré des Docks (64, Quai de la Réunion), où elle participera à une séquence de discours publics dès 10h00, dans l’amphithéâtre 400. Elle prendra la parole aux côtés de plusieurs personnalités locales et nationales dont Édouard Philippe, maire du Havre et président de Le Havre Seine Métropole, Julie Barenton-Guillas, vice-présidente du Conseil régional de Normandie et Agnès Giannotti, présidente de MG France, principal syndicat des médecins généralistes.