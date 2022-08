La voiture fait une sortie de route : deux blessés à Sainte-Austreberthe, en Seine-Maritime

Les opérations de secours se sont avérées particulièrement délicates en raison de la configuration des lieux et de l'instabilité de la voiture retenue en contre bas de la route particulièrement sinueuse et bordée d'un bois. D'où l'intervention d'une équipe spécialisée en sauvetage en milieu périlleux (Grimp).



Grièvement blessé, le conducteur âgé de 19 ans a été héliporté, en urgence absolue, par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76 vers le CHU de Rouen. La jeune femme de 22 ans, blessée légèrement, a été transportée vers le même hôpital par une ambulance des sapeurs-pompiers.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé 20 sapeurs-pompiers et 6 engins. La gendarmerie, chargée des constatations, a pour sa part ouvert une enquête afin d'établir les circonstances de l'accident.