Sur place, les secours ont dénombré cinq victimes, tous blessés plus ou moins sérieusement. Deux hommes de 20 et 18 ans, en urgence absolue, ont été pris en charge et transportés, médicalisés, le premier vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime) et le second au centre hospitalier d’Évreux.



Les autres blessés, deux hommes de 20 ans, et une jeune fille de 16 ans, ont été transportés en urgence relative vers les hôpitaux de Bernay et de Pont-Audemer.